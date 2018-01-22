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Белорусы смогут выбрать лучшую почтовую марку 2017 года
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22 Января 2018 08:09

Белорусы смогут выбрать лучшую почтовую марку 2017 года

Конкурс-опрос от Белпочты стартует 29 января и завершится 28 февраля. Участниками могут стать все желающие. Для этого нужно заполнить анкету или онлайн, или в любом почтовом отделении. В прошлом году лучшим стал почтовой блок "Пчеловодство в Беларуси". За него же Беларусь получила 8 место на конкурсе за звание самой красивой марки мира 2016 года.

  

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