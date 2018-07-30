Белорусы показали лучший результат в первом заезде "Танкового биатлона"

30 Июля 2018

Трассу протяженностью более 4 километров наша команда преодолела за 22 минуты. Отрыв от ближайшего преследователя составил две минуты. Стреляли точно: поражены все пять мишеней - это условные танки и вертолет. Следующий заезд у белорусских танкистов завтра. По итогам гонки определят финалистов "Танкового биатлона", которые выступят в "Эстафете".

Международные Армейские игры проходят в течение двух недель на 24 полигонах 7 стран. Имена победителей станут известны 11 августа на торжественной церемонии закрытия.

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