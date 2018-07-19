Погода внесла свои коррективы и в обычную жизнь минчан: в столице из-за грозового фронта после обеда останавливалось движение общественного транспорта. Оранжевый уровень опасности сохранится и в ближайшие дни.

Всего же за эти дни от разгула стихии пострадали десятки построек и автомобилей. Белорусы подсчитывают ущерб от непогоды. Тем временем частный бизнес выясняет, виновата ли природа или человеческий фактор в последствиях на улице Комсомольской и Революционной. Здесь владельцы магазинов и кафе буквально возводят баррикады, чтобы уберечь заведения от потопа. Убытками пострадавших займутся страховые компании. Но, как выяснилось, не все так просто. В нюансах разбирался Алексей Потапов.

Баррикады из мешков с песком, закрытые подвалы. На Революционной, кажется, снова октябрь 1917-го. К "великим потопам" по-мински заведения в низине улицы привыкли, но экзамен большой водой год от года пока не выдерживают.

Для инженера здания, где арендуют помещения кафе, теперь каждый день на осадном положении. Пока в одних заведениях переводят дух и твердят: "свое отплавали", другие сокрушаются: клиенты разбегаются, официанты до ночи вычерпывают воду. Арендодатели тоже не в восторге: потери арендаторов рикошетом бьют по их карманам.

Досталось и простым жителям. Шквалистый ветер и дождь обрушились сразу на несколько областей Беларуси. По данным МЧС, в разных городах страны только за последние дни 16 машин оказались мишенью для упавших деревьев. Причем возмещение вреда может затянуться, как это часто бывает, когда авто глохнет в воде.

Игорь Слыховский, начальник отдела методологии транспортного страхования: "Гидроудар, то есть попадание воды или других водных масс, в нашем случае будет не страховым случаем. Как объясняют в страховых компаниях, водитель сам виноват в том, что двигатель оказался поврежденным из-за попадания воды в радиатор. Его следует выключить, а лучше не ехать в воду вовсе. Но есть и хорошие новости: в случае поломки других агрегатов и, тем более, падения дерева добровольная страховка КАСКО покроет затраты. Стоимость тарифа зависит уже от вас".

В 21-м веке в стране погодных крайностей с дождем с небес по-прежнему сыплются неприятности. Застраховаться от них все сложнее, однако сделать это, поверьте, стоит. Но даже в ситуации, когда не поймешь, что искать в первую очередь - КАСКО или каску, важно вовремя вспомнить: главней всего погода. Все остальное - суета.