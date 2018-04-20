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Белорусы отозвались на субботник - каждый третий житель нашей страны взял в руки инвентарь
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22 Апреля 2018 21:05

Белорусы отозвались на субботник - каждый третий житель нашей страны взял в руки инвентарь

Нет у человека ничего прекраснее и дороже Родины. Человек без Родины - нищий человек. Эту мысль белорусский писатель Якуб Колас пронес через всю жизнь и посвятил природе и уголкам нашего края не одно произведение, всегда призывая беречь свою землю.

Ведь своя земля - вот что основа для любого человека, ведь дом там, где сердце, где живут воспоминания о детстве, первой любви и вечерах с родными и близкими. Поэтому белорусы и отозвались на субботник - каждый третий житель нашей страны взял в руки инвентарь, чтобы поддержать порядок и чистоту своего дома - Беларуси.

Поехали навести порядок в исторических и памятных местах. Обустраивали детские площадки. Помогали возводить объекты, которые скоро станут визитной карточкой нашей страны. Высаживали саженцы в лесополосе, да и просто в родном дворике, который дал путевку в жизнь. Кстати, у нас на Макаенка тоже прибавление - 42 туи. И в целом, погожий весенний денек получился плодотворным. И по-настоящему объединяющим, что ли - когда, не взирая на чины и ранги, все решили внести лепту в облагораживание родного края.

В рамках субботника собрали семь с половиной миллионов рублей. Деньги не саженцы - их закапывать в землю не будут, наоборот, потратят на инфраструктурные и социальные проекты: благоустройство детских лагерей, агрогородков, памятников и больницу скорой медицинской помощи. Там необходимо обновить оборудование. Да, в эту субботу каждый белорус на малой родине сделал большое дело. Важно это хранить и помнить, что порядок не только наводится, но и поддерживается каждый день. 

  

Теги: Год малой родины

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