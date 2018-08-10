Белорусы могут свободно въезжать в Китай. Безвизовый режим между странами заработал

Белорусы уже с сегодняшнего дня смогут въезжать в Китай без визы сроком до 30 дней, а китайские граждане также свободно посещать нашу страну. Всего же в календарном году белорусам разрешено провести в КНР до 90 дней. Накануне Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая Цуй Цимин отметил, что белорусские и китайские пограничники активно посодействуют осуществлению этого соглашения.

Соглашение о безвизовом режиме между странами было подписано в июне во время визита в Китай Президента Беларуси. И уже спустя месяц договор был ратифицирован парламентом и подписан Главой государства.