Белорусы могут свободно въезжать в Китай. Безвизовый режим между странами заработал

10 Августа 2018

Белорусы уже с сегодняшнего дня смогут въезжать в Китай без визы сроком до 30 дней, а китайские граждане также свободно посещать нашу страну. Всего же в календарном году белорусам разрешено провести в КНР до 90 дней. Накануне Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая Цуй Цимин отметил, что белорусские и китайские пограничники активно посодействуют осуществлению этого соглашения.

Соглашение о безвизовом режиме между странами было подписано в июне во время визита в Китай Президента Беларуси. И уже спустя месяц договор был ратифицирован парламентом и подписан Главой государства.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =