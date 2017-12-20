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Белорусы могут получить право на оформление электронной визы в Египет с туристической целью
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20 Декабря 2017 17:02

Белорусы могут получить право на оформление электронной визы в Египет с туристической целью

Этот вопрос обсудили посол нашей страны в арабской республике Сергей Рачков и министр туризма Египта Яхья Рашид. Отмечается значительное увеличение числа белорусских туристов, посетивших Египет в этом году. Также наблюдается и рост интереса египетских предпринимателей к инвестированию в развитие туристической отрасли Беларуси. В частности, в агроэкотуризм.

  

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