Белорусы могут получить право на оформление электронной визы в Египет с туристической целью

20 Декабря 2017 17:02

Этот вопрос обсудили посол нашей страны в арабской республике Сергей Рачков и министр туризма Египта Яхья Рашид. Отмечается значительное увеличение числа белорусских туристов, посетивших Египет в этом году. Также наблюдается и рост интереса египетских предпринимателей к инвестированию в развитие туристической отрасли Беларуси. В частности, в агроэкотуризм.