Белорусы, которые попали в ДТП в Украине, продолжили путь в Одессу

Компания-перевозчик начала внутреннее расследование после ДТП, в которое сегодня в Украине попал автобус с белорусскими туристами. Об этом нам рассказал директор Павел Куценко. Напомним, около шести утра в 135 км от Киева машина оказалась в кювете. Это был регулярный международный рейс по маршруту Минск - Бобруйск - Мозырь - Киев - Одесса. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Это подтверждают и очевидцы аварии.

Сначала туристам предоставили подменный транспорт, и они доехали до Киева. А несколько часов назад, заметил перевозчик, на другом автобусе белорусы отправились по маршруту дальше в Одессу.

Отметим, в автобусе находилось 47 человек пассажиров, в том числе 20 детей - представители футбольной команды 7-8 лет - и три члена экипажа.