Белорусы будут по-новому платить за коммуналку

Правительство приняло постановление, которое меняет порядок расчета за ЖКУ. О нововведениях нашему телеканалу рассказал замминистра ЖКХ Виталий Смирнов.

К примеру, если вы переплатите, по письменному заявлению вам смогут вернуть деньги. Пока же эти средства идут в счет будущих платежей. Среди других важных изменений - возможность отказаться от вывоза мусора, предоставление скидок на электроэнергию. Документ также стимулирует население устанавливать приборы индивидуального учета отопления.

Виталий Смирнов, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: "Там, где были установлены приборы учета до 1 января 2018 года, предоставляется 5-процентная скидка в течение 3 лет, если жители примут решение пользоваться приборами учета тепловой энергии. Там, где потребители изъявят желание установить новые приборы индивидуального учета отопления, то в течение 3 лет будет предоставляться 10-процентная скидка с тарифа на тепловую энергию".

Большая часть нововведений вступила в силу с 1 июля. Обновленные цифры белорусы увидят в жировках в августе. Изменения, которые требуют корректировки работы АИС "Расчет-ЖКУ", увидим с 1 октября. За тепло по-новому будем платить с началом отопительного сезона.