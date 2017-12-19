Белорусскому Дому печати сегодня 100 лет

19 Декабря 2017 07:09

Одно из старейших предприятий страны, флагман отечественной полиграфии. В нем ежедневные тиражи продукции измеряются миллионами. Кроме газет и журналов, почтовых марок, упаковочной и рекламной продукции, именно здесь выпускают один из государственных символов - флаги нашей страны. О вековой истории Дома печати - Елена Бормотова.

Закрытое производство специального назначения. Здесь выпускают половину ценных бумаг Беларуси, бланки гражданского состояния, удостоверения, военные билеты. Тут же изготавливают и главный документ каждого белоруса - паспорт. Сейчас начинают производство биометрического. На поток его поставят в четвертом квартале следующего года. Он будет состоять из двух частей - книжки и ID-карты. Появится поликарбонатная страница с дополнительными степенями защиты. Чуть изменится дизайн. На каждой странице новых паспортов - изображение достопримечательностей Беларуси.

Официальная история Дома печати начинается с момента выхода постановления Совета народных комиссаров о переименовании типографии Минского губернского правления в типографию Совета народных комиссаров. Это 19 декабря 1917 года. На самом деле Белорусский Дом печати в этом году может отметить и 220 лет своего существования - с момента открытия Минской губернской типографии в 1797. Предприятие, которое входило в тройку лучших в Российской империи после Пермской и Виленской.

Узнаваемые здания Дома печати в Минске появились еще до войны. Это была фактически окраина города. Что интересно, издательство продолжало свою работу и в годы Великой Отечественной. Сотрудники выносили шрифты и формы, с которых потом печаталась подпольная газета "Звязда".

Клятва партизана - также дело рук сотрудников Дома печати. Оригинал - в Музее истории Великой Отечественной. В своем музее - печатные машины прошлых поколений. 25 таких линотипов работали на выпуск газет. Сейчас все автоматизированное. Машина высотой с 5-этажный дом. Ее скорость - 75 000 отпечатков в час. Может напечатать издание в 96 страниц формата А3. Тираж, например, "Советской Белоруссии" здесь выпускают за полтора часа.

Девять из десяти белорусских товаров упаковано в продукцию Дома печати. Упаковкой здесь занялись около десяти лет назад. Производство 24 на 7.

Цех печати на тканях. Именно здесь выпускают один из государственных символов Беларуси - флаг. На изготовление одного - примерно час. Печать, проявка и прошивка. Поштучное производство. На поток поставить невозможно.