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Белорусско-китайский научно-исследовательский центр философии и культуры открылся в Минске
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18 Октября 2017 15:10

Белорусско-китайский научно-исследовательский центр философии и культуры открылся в Минске

Белорусско-китайский научно-исследовательский центр философии и культуры станет примером научной кооперации двух стран. О новом формате сотрудничества Беларуси и Китая рассказал глава Института философии Академии наук на открытии Первого белорусского философского конгресса. Форум собрал около 700 участников со всего мира. Приветствие направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Открытие совместной белорусско-китайской научной площадки пройдет завтра. Планируется, что это будет центр двойного подчинения. Один филиал будет работать на базе нашего Института философии, второй - в Китае - на базе Линнаньского педуниверситета.

Анатолий Лазаревич, директор Института философии НАН Беларуси: "Проблематика центра будет касаться, в первую очередь, такой всем известной нам идеи - нового экономического пояса "Один пояс и один путь". Я хочу сказать, что эта стратегия именно в рамках этого проекта, выдвинутая китайской стороной, нуждается не только в экономических инструментах решения, но и в гуманитарных".

Конгресс продлится три дня и станет одним из самых крупных форумов Года науки.

  

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