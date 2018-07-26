Белорусский вертолет МЧС участвует в тушении лесных пожаров в Латвии

Белорусский вертолет МЧС Ми-8 по поручению Президента Александра Лукашенко прибыл в Латвию и уже 4 часа участвует в тушении лесных пожаров. Экипаж из шести человек отправился в соседнюю страну сегодня утром с аэродрома Липки. Работы будут продолжаться до поздней ночи. Затем ликвидация пожара возобновится рано утром. Вертолет Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством. Оно может набирать две с половиной тонны воды из любого водоема. Напомним, накануне Латвия обратилась к Беларуси с просьбой помочь в ликвидации стихии. Более ста гектаров леса в стране охвачены огнем. Справиться с ним спасатели не могут уже восьмой день.

У белорусских спасателей большой опыт работы в подобных сложных условиях. Наши специалисты уже помогали справляться со стихией в Турции, Греции, России и Сербии. А в прошлом году авиация МЧС ликвидировала пожар в Грузии. Сражаясь со стихией в Боржомском ущелье, белорусские огнеборцы совершили почти полсотни вылетов и сбросили 750 тонн воды. На родину наши спасатели вернулись только после того, как пожар в Боржомском ущелье полностью был ликвидирован.