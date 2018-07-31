Белорусский стрелок установил рекорд на очередном этапе Армейских игр

В упражнении "Пирамида" наш военный поразил 5 мишеней на разных дистанциях менее чем за минуту. Расстояние до цели от 150 до 500 метров. Сильнейшими на этом этапе также были снайперы из Казахстана, Китая, Монголии и России. В лидеры смог пробиться и стрелок из Зимбабве. В общекомандном зачете на первом месте белорусы, на втором россияне, на третьем снайперы из Казахстана.

Эдгард Антонио Санчес, представитель команды Венесуэлы:

"Я хочу сказать спасибо Беларуси за то, насколько хорошо подготовлен конкурс, несмотря на такое количество национальностей и культур, что здесь представлены, вам удалось создать для всех комфортные условия не только для честной борьбы, но и для совместного обучения, коммуникации и обмена культурными ценностями и традициями. Особенно приятно, что конкурс проходит в Бресте, городе десантников, ведь наш лидер Уго Чавес тоже был десантником".

Белорусы стали первыми и в индивидуальном заезде в "Танковом биатлоне". Наша команда успешно поразила все мишени, уверенно обойдя сборные Сирии и Таджикистана. Второй наш экипаж выйдет на трассу через несколько часов.