Белорусский спорт ожидают существенные изменения в сфере инноваций

18 Апреля 2018 15:16

Сегодня об этом говорили на Международном научном конгрессе в Белгосуниверситете физической культуры. Научная и деловая программа будет включать доклады-презентации, мастер-классы, семинары, дискуссионные площадки. В нашей стране такой форум проходит впервые, участники его назвали уникальным: в Минск приехали более 500 гостей из 18-ти стран. Подобная площадка особо актуальна в преддверии II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в июне будущего года.

Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси: "Пообщавшись с ректоратом, докторами, профессорами, у них у всех заинтересованность приехать в следующем году посмотреть. В преддверии Европейских игр это хорошая площадка показать свои достижения, а нам это почерпнуть и взять себе. Спорт, наука и медицина - это неотъемлемая часть. Сегодня, чтобы иметь хороший результат, нужно в обязательном порядке подпитываться. У нас хорошо в Беларуси работают комплексные группы, зарекомендовали, проявили".

Форум продлится до 20 апреля.