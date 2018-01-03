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Белорусский государственный университет открыл собственный информационно-образовательный центр в Пекине
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4 Января 2018 18:04

Белорусский государственный университет открыл собственный информационно-образовательный центр в Пекине

Новая межкультурная площадка поспособствует укреплению научных связей между учреждениями высшего образования Беларуси и Китая.

В центре китайские абитуриенты смогут пройти подготовку к поступлению в белорусские вузы. Кроме того, будут организованы курсы по изучению русского языка.

Ежегодно в белорусских вузах все больше китайских студентов. Только за прошлый год в БГУ поступили около полутысячи.

  

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