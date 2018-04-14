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Белорусский дизайнер представила коллекцию для беременных
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14 Апреля 2018 21:50

Белорусский дизайнер представила коллекцию для беременных

Белорусский дизайнер Екатерина Тикота представила очередную капсульную коллекцию для беременных и кормящих мам. Это 25 неповторимых образов - платья, костюмы и сарафаны на любой случай со специальными карманами для кормления. Кстати, моделями на презентации стали молодые мамы и те, кто еще в ожидании. На подиум выходили целыми семьями: медийные персоны, артисты эстрады. Участие приняла и солистка группы NaviBand Ксения.

Показ благотворительный. Средства от продажи билетов уйдут на пошив одежды для недоношенных детей. В Беларуси таких малышей ежегодно рождается около 5 тысяч.

  

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