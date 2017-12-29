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Белорусских медиков, освобожденных из плена в Ливии, встречают в Национальном аэропорту
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28 Декабря 2017 21:27

Белорусских медиков, освобожденных из плена в Ливии, встречают в Национальном аэропорту

Они вернулись домой спустя семь лет. В эти минуты белорусских медиков, освобожденных из плена в Ливии, встречают в Национальном аэропорту. Супруги Инна Бабуш и Сергей Здота два месяца удерживались неизвестными — доктора отказались продлевать контракт с местной клиникой. За это у них отобрали паспорта, а без документов покинуть город Зинтан невозможно - повсюду блокпосты из-за боевых действий. Помогли белорусам вернуться на родину дипломаты и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ближайшее время Инна и Сергей повидаются с родными и близкими. В планах - поработать дома в Беларуси.

  

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