28 Декабря 2017 21:27

Они вернулись домой спустя семь лет. В эти минуты белорусских медиков, освобожденных из плена в Ливии, встречают в Национальном аэропорту. Супруги Инна Бабуш и Сергей Здота два месяца удерживались неизвестными — доктора отказались продлевать контракт с местной клиникой. За это у них отобрали паспорта, а без документов покинуть город Зинтан невозможно - повсюду блокпосты из-за боевых действий. Помогли белорусам вернуться на родину дипломаты и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ближайшее время Инна и Сергей повидаются с родными и близкими. В планах - поработать дома в Беларуси.