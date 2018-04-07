Общество
9 Апреля 2018 12:01
Белорусские зенитчики совершили 200-километровый марш-бросок на полигон
В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Зенитчики совершили марш-бросок из пункта постоянной дислокации на учебный полигон. Протяженность маршрута - более 200 километров. Отметим, что испытание непростое, как для личного состава, так и для техники. В рамках масштабной проверки отработаны вопросы контрдиверсионной деятельности, применения воздушных поисковых групп, а также воздушного прикрытия штурмовых групп и колонны техники. А в ближайшее время зенитчиков ждет тактическое учение с боевой стрельбой.
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