Главная>>Общество>>Белорусские зенитчики совершили 200-километровый марш-бросок на полигон
Общество
RSS
Белорусские зенитчики совершили 200-километровый марш-бросок на полигон
Скачать Поделиться

9 Апреля 2018 12:01

Белорусские зенитчики совершили 200-километровый марш-бросок на полигон

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Зенитчики совершили марш-бросок из пункта постоянной дислокации на учебный полигон. Протяженность маршрута - более 200 километров. Отметим, что испытание непростое, как для личного состава, так и для техники. В рамках масштабной проверки отработаны вопросы контрдиверсионной деятельности, применения воздушных поисковых групп, а также воздушного прикрытия штурмовых групп и колонны техники. А в ближайшее время зенитчиков ждет тактическое учение с боевой стрельбой.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =