Белорусские вузы подводят итоги зачисления на бюджет

В БГУ 72 процента абитуриентов, которых зачислили по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеют суммарный балл 300 и выше. Так, ряды студентов университета уже пополнили более двух тысяч человек. Без экзаменов поступили 94 победителя олимпиад и лауреатов спецфондов. 30 процентов окончили школу с золотой медалью. И такие результаты в БГУ уже называют рекордными. Самые высокие проходные баллы - на факультете международных отношений и лингвострановедении - по 383, на один меньше у международного права. Средний конкурс по университету - почти два человека на место. Кстати, больше половины среди бюджетников - девушки.

Андрей Король, ректор БГУ: "Сложились и уникальные достаточно ситуации. Например, на русской филологии у нас из 25 бюджетных мест 10 на целевой набор было отдано, который мы успешно прошли, два было зачислено по госпрограммам, и на оставшееся количество мест у нас было подано гораздо больше мест от тех, кто имел льготы. Это победители республиканских олимпиад, призеры и медалисты. Совершенно такой уникальный случай, когда конкуренция шла уже на уровне тех, кто имеет льготы".

Что касается, творческих специальностей, где абитуриенты сдавали внутренние экзамены, то максимальный балл у направления "веб-журналистика" - 393 балла. Зачисление на бюджет во всех вузах завершится завтра, 28 июля.