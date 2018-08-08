Белорусские вузы подвели итоги вступительной кампании

Это была самая жаркая пора и для выпускников школ, и для их родителей, и для приемных комиссий. На протяжении почти двух месяцев абитуриенты сдавали централизованное тестирование, внутренние экзамены, проходили собеседование. Гонка знаний и баллов успешно завершена. Факультеты укомплектованы. Еще есть несколько недель, чтобы все-таки успеть насладиться жарким летом. Ведь уже через 3 недели более 50 тысяч юношей и девушек примерят на себя новый статус первокурсников. Сводная таблица баллов и конкурсов, а также истории тех, кто приблизился к своей мечте заниматься любимым делом - в репортаже Анастасии Бенедисюк.

Александр Косолобов - один из немногих, кто из школьника сразу в студенты. Централизованное волнение прошло мимо него. Все свои знания он показал еще на заключительном этапе республиканской олимпиады по биологии. Став лучшим, и обеспечил себе студенческий билет. А еще три месяца каникул. Но парень и сегодня не перестает учиться: штудирует литературу, готовит основу для будущих научных трудов и изучает музейные фонды медицинского университета. Александр уверен: только с должным уровнем знаний и мастерства в его профессии можно рассчитывать на хорошее место работы.

"Добро пожаловать, первокурсники" - совсем скоро приветствие на фасаде мединститута заменят. Здесь будут встречать почти 900 новых студентов, причем 530 из них (по заказу профильного министерства) прошли на бюджет. К практическим занятиям они приступят уже с 1 сентября - этим летом в университете открыли новый лабораторный корпус. Тот случай, когда подготовка к учебному году - это не только навести внешний лоск.

Сергей Губкин, первый проректор Белорусского государственного медицинского университета: "Закупаются книги, достаточно много на английском языке. Потому что одним из видов деятельности университета является экспортоориентированность образования. У нас увеличивается число иностранных граждан, которые зачисляются на первый курс. Эта цифра у нас на сегодняшний день 490. Из них больше половины занимается на английском языке".

Впрочем, для иностранцев вступительная кампания продолжается. Подавать документы во все вузы они могут до 15 октября.

Что касается результатов конкурса-2018 среди белорусских абитуриентов, самый высокий у специальностей, связанных с графическим дизайном, туризмом, IT, а также режиссурой кино и телевидения.

Самые высокие проходные баллы у международного права, экономики электронного бизнеса и как раз-таки стоматологии. Кстати, четверть абитуриентов в Белгосмедуниверситет подавала документы с результатами сертификатов прошлого года.

А вот в главный педагогический вуз страны только на бюджет документы подали две с половиной тысячи абитуриентов. Это на 800 запланированных для дневной формы обучения мест. По отдельным специальностям конкурс достиг 10 человек на место. Самый высокий проходной 325 - на специальность "изобразительное искусство и компьютерная графика". Каждый третий будущий педагог - победитель олимпиад, медалист и выпускник профильных классов.

Что касается сельхознаправлений, в топе ветеринария и защита растений. По этим специальностям в Гродненском аграрном университете конкурс больше двух человек на место. Всего же на первый курс зачислили почти полтысячи юношей и девушек. Большинство за счет средств государства.

Александр Дудук, первый проректор Гродненского государственного аграрного университета: "Интерес достаточно большой. К нам поступают абитуриенты не только из Гродненской области, но из Брестской, Минской и Гомельской. Университет тоже понимает значимость сельхозспециальностей, их востребованность. Со следующего учебного года во многих сельских школах будут созданы агроклассы, где будущие абитуриенты, выпускники школ могут познакомиться с особенностями сельхозспециальностей".

Накормить всю страну хлебом или сделать счастливым отдельного человека, подарив ему красивую улыбку. А ведь можно еще создать культовый фильм или стать прототипом его героев - например, талантливым художником, отважным спасателем, прогрессивным инженером. Тут важно не забыть: только на поступлении в вуз путь к мечте заниматься любимым делом не заканчивается.