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Белорусские врачи освобождены из плена в Ливии и скоро отправятся на родину
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27 Декабря 2017 15:00

Белорусские врачи освобождены из плена в Ливии и скоро отправятся на родину

Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова и МИД России. По истечении контрактов в октябре Инну Бабуш и Сергея Здота задержали вооруженные люди и отобрали у них документы. 

Освобожденные белорусы прилетели в Москву, где их встретили наши дипломаты. Вскоре они должны вернуться в Минск.

  

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