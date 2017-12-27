Белорусские врачи освобождены из плена в Ливии и скоро отправятся на родину

27 Декабря 2017 15:00

Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова и МИД России. По истечении контрактов в октябре Инну Бабуш и Сергея Здота задержали вооруженные люди и отобрали у них документы.

Освобожденные белорусы прилетели в Москву, где их встретили наши дипломаты. Вскоре они должны вернуться в Минск.