Белорусские врачи, освобожденные из плена, прилетели из Ливии в Москву

27 Декабря 2017 17:01

Из Ливии в Москву несколько часов назад прилетели белорусские врачи, освобожденные из плена. Эти кадры мы получили только что. Инна Бабуш и Сергей Здота находились в Ливии с 2010 года, где работали по контракту. Подробности они рассказали на небольшой пресс-конференции.

Медики отметили слаженную работу МИД Беларуси и России по их освобождению, а также помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. Он лично встретился с белорусами.

Как стало известно, в Минск белорусские врачи возвращаются завтра. Необходимое содействие им оказывает посольство Беларуси в России.