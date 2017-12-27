Главная>>Общество>>Белорусские врачи, освобожденные из плена, прилетели из Ливии в Москву
Общество
RSS
Белорусские врачи, освобожденные из плена, прилетели из Ливии в Москву
Скачать Поделиться

27 Декабря 2017 17:01

Белорусские врачи, освобожденные из плена, прилетели из Ливии в Москву

Из Ливии в Москву несколько часов назад прилетели белорусские врачи, освобожденные из плена. Эти кадры мы получили только что. Инна Бабуш и Сергей Здота находились в Ливии с 2010 года, где работали по контракту. Подробности они рассказали на небольшой пресс-конференции.

Медики отметили слаженную работу МИД Беларуси и России по их освобождению, а также помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. Он лично встретился с белорусами.

Как стало известно, в Минск белорусские врачи возвращаются завтра. Необходимое содействие им оказывает посольство Беларуси в России. 

  

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 27.12.2017 20:00 / Общество С Новым годом!
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 27.12.2017 17:30 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 28 декабря Прагноз надвор'я на 28 снежня 27.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 28 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =