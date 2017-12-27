Белорусские врачи, которых освободили из плена в Ливии, вернутся в Минск завтра

27 Декабря 2017 19:08

Супруги из Гомеля Инна Бабуш и Сергей Здота находились в этой североафриканской стране с 2010 года, где работали по контракту. Медики выразили благодарность и отметили слаженную работу МИД Беларуси и России по их вызволению, а также помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. Он лично встретился с белорусами в Москве. Подробности медики рассказали журналистам на небольшой пресс-конференции.

Необходимое содействие в возвращении белорусов на Родину оказывает посольство нашей страны в России. Подробности в нашем большом сюжете в "Панораме".