Белорусские военные завоевали золото конкурса "Снайперский рубеж"

Финал проходил в Брестском районе. Соперниками были команды из Казахстана, Китая и России. Снайперская эстафета в финале, дистанция в один километр с различными препятствиями - от динамических стен и заборов до рукоходов и завалов. После участники стреляли из пистолета Макарова, снайперской винтовки и метали гранату. По сумме баллов наша сборная и стала лидером. Второе место - у команды из Казахстана, бронзу разделили Россия и Китай.

Уже известны итоги других испытаний. Серебро у белорусских военных на конкурсе "Безопасная среда", "Инженерная формула" и "Воин содружества". Бронза в конкурсе "Верный друг". Завершатся Армейские игры 11 августа.