Белорусские военные отправились на Армейские игры

20 Июля 2018

Белорусские команды отправляются к местам проведения Армейских игр. Вчера с аэродрома в Мачулищах выехали в российское Алабино участники конкурсов "Танковый биатлон" и "Полевая кухня". Белорусские военные выступят в 16 дисциплинах. Впервые в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск". Всего в АрМИ-2018 примут участие представители 33 стран.
Алексей Бурак, участник Армейских международных игр - 2018

Соревнования пройдут и на территории Беларуси. Команды из 18 стран сразятся на этапах конкурса "Снайперский рубеж", который пройдет на полигоне под Брестом. Армейские международные игры стартуют через неделю - 28 июля.

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