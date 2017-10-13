Белорусские специалисты по архивному делу встретились с российскими коллегами

11 Октября 2017 19:15

Говорили о важности сохранить культурное и духовное наследие для будущих поколений. В ходе совместного заседания представители ведомств обсудили вопросы по совершенствованию методик хранения и реставрации документов, а также возможные проблемы и пути их решения. Сегодня Национальный архивный фонд Беларуси составляет более 13 миллионов документов.

На ближайшие три года между Департаментом по архивам Беларуси и Федеральным архивным агентством России подписан план совместных мероприятий. Он включает участие в международных конференциях, семинары, а также совместную выставочную и издательскую работу.