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Белорусские спасатели сегодня продолжат практическую отработку реагирования на радиационные аварии
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19 Октября 2017 09:00

Белорусские спасатели сегодня продолжат практическую отработку реагирования на радиационные аварии

Основной площадкой учения станет Белорусская атомная электростанция.

Вчера, в первый день учений, на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС спасатели отработали ликвидацию ЧС, извлечение людей из-под обломков, тушение пожаров и действия при столкновении железнодорожных составов. По сценарию, события развернулись в условиях повышенного радиационного фона. Сегодня основное внимание - йодной профилактике, временному отселению людей, доставке продуктов питания и информированию населения. В дальнейшем в ходе учений будет детально изучен широкий перечень вопросов, в том числе взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями.

  

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