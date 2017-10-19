Белорусские спасатели сегодня продолжат практическую отработку реагирования на радиационные аварии

19 Октября 2017 09:00

Основной площадкой учения станет Белорусская атомная электростанция.

Вчера, в первый день учений, на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС спасатели отработали ликвидацию ЧС, извлечение людей из-под обломков, тушение пожаров и действия при столкновении железнодорожных составов. По сценарию, события развернулись в условиях повышенного радиационного фона. Сегодня основное внимание - йодной профилактике, временному отселению людей, доставке продуктов питания и информированию населения. В дальнейшем в ходе учений будет детально изучен широкий перечень вопросов, в том числе взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями.