Беларусь готовится к крещенским купаниям

18 Января 2018 19:10

Белорусские спасатели одни из первых прошли крещенское купание на Цнянском водохранилище.

В Минске и окрестностях организовано 7 подобных точек, а всего по стране будут работать около сотни купелей. И везде с дежурством медиков, правоохранителей и спасателей. На Цнянском водохранилище сейчас находится и наш корреспондент Александр Камович (прямое включение).

Вечер добрый, коллеги. Сейчас на Цнянском водохранилище закончилось освящение купели. Одними из первых очиститься через погружение в воду собрались те, кто по традиции следит за безопасностью во время купаний. Стоит отметить, что и обряд для спасателей давно стал традицией в канун своего профессионального праздника.

Протоиерей Евгений Свидерский, клирик Минского кафедрального Свято-Духова собора: "Вместе со спасателями сюда пришли и сотни верующих, люди идут семьями. Традиционных крещенских морозов не предвидится, на улице где-то минус 2. Несмотря на это, здесь, на Цнянском водохранилище, полевые кухни предлагают всем желающим горячий чай и кофе. Надо сказать, что в МЧС призывают избегать стихийных мест купания и делать это в организованных купелях. При этом стоит здраво оценивать свое состояние, исключать купание в нетрезвом виде".

Ожидается, что в крещенских купаниях в Беларуси примут участие более 100 тысяч человек. Специальные места организованы в десятках точек по всей стране, а пройти обряд будет возможно весь завтрашний день.

Спасибо, Александр. Успела заметить, что среди тех, кто не побоялся сегодня окунуться, были и наши коллеги.