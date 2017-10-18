Белорусские спасатели начинают первое командно-штабное учение радиационной безопасности

18 Октября 2017 07:29

Ведомство проверит готовность системы оперативного реагирования, в том числе, и за пределами промышленной площадки Белорусской АЭС. Сценарий события заложен самый сложный. В учениях будут задействованы и представители МЧС России. Это 15 человек плюс шесть единиц техники. В качестве наблюдателей приглашены представители стран ОДКБ и соседних государств, а также дипломаты аккредитованных в Беларуси посольств.