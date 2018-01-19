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Белорусские спасатели начали погрузку гуманитарного груза во Вьетнам
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19 Января 2018 15:03

Белорусские спасатели начали погрузку гуманитарного груза во Вьетнам

Уже завтра его отправят во Вьетнам, который сильно пострадал от тайфуна "Дамри". В результате стихии несколько сотен человек пропали без вести, более полтысячи пострадало, без крова остались тысячи. Авиабортом в город Нячанг отправят самые необходимые товары - дизельный генератор, палатки, одеяла, продукты питания первой необходимости.

Напомню, наши спасатели оказывают помощь в разных уголках планеты. За последние 19 лет на счету МЧС более полусотни гуманитарных операций.

Гуманитарная-помощь Вьетнаму

Гуманитарная-помощь Вьетнаму

Гуманитарная-помощь Вьетнаму

Гуманитарная-помощь Вьетнаму

  

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