Белорусские спасатели начали погрузку гуманитарного груза во Вьетнам

19 Января 2018 15:03

Уже завтра его отправят во Вьетнам, который сильно пострадал от тайфуна "Дамри". В результате стихии несколько сотен человек пропали без вести, более полтысячи пострадало, без крова остались тысячи. Авиабортом в город Нячанг отправят самые необходимые товары - дизельный генератор, палатки, одеяла, продукты питания первой необходимости.

Напомню, наши спасатели оказывают помощь в разных уголках планеты. За последние 19 лет на счету МЧС более полусотни гуманитарных операций.