Общество
12 Января 2018 17:04
Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно
Сегодня в силу вступил указ, подписанный Президентом в начале октября. Документ значительно расширил перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "Если вчера это можно было делать только двумя способами (либо на рынке продавать свою продукцию, либо через посредничество магазинов), то теперь ремесленник может самостоятельно продавать у себя дома, по месту производства, в любых местах, предназначенных для торговли".
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