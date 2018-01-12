Главная>>Общество>>Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно
Общество
RSS
Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно
Скачать Поделиться

12 Января 2018 17:04

Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно

Сегодня в силу вступил указ, подписанный Президентом в начале октября. Документ значительно расширил перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "Если вчера это можно было делать только двумя способами (либо на рынке продавать свою продукцию, либо через посредничество магазинов), то теперь ремесленник может самостоятельно продавать у себя дома, по месту производства, в любых местах, предназначенных для торговли".

  

Другие новости

История настоящего подвига Гісторыя сапраўднага подзвігу Medals for courage awarded today for real feat 12.01.2018 19:06 / Общество История настоящего подвига
Прогноз погоды на 13 января Прагноз надвор'я на 13 студзеня 12.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 13 января
Пра надвор'е Пра надвор'е 11.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Погода на 12 января Надвор'е на 12 студзеня 11.01.2018 15:40 / Общество Погода на 12 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =