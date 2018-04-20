Белорусские правоохранители не пропустили на территорию ЕАЭС порядка полутонны наркотиков

22 Апреля 2018 21:22

Расположение в сердце Европы и выгодные транзитные коридоры нашей страны пытаются использовать не только законопослушные граждане. В эти апрельские дни поводами для журналистских репортажей стали сразу три крупнейших изъятия гашиша. В общей сложности через Беларусь на территорию Евразийского экономического союза белорусские правоохранители не пропустили порядка полутонны наркотика. А это потенциально два миллиона доз и удар по чьим-то жизням.

Оперативники работают в тесной команде с судебными экспертами, которые, кстати, в это воскресенье отметили свой профессиональный праздник. В этот день пять лет назад по указу Главы государства появилась самая молодая правоохранительная структура - Государственный комитет судебных экспертиз, который собрал в единую систему все экспертные службы страны.

Сегодня можно говорить о принципиально новом – высоком - уровне борьбы с преступностью. О том, как выполняется поручение Президента поставить надежный заслон криминалу и проникновению в Беларусь наркотиков, наша новая рубрика "Слово и дело" и наш корреспондент Алеся Высоцкая.

Вот он - тот самый наркотик, часть масштабного изъятия последних дней. Эксперт работает в маске. И это не только осторожность перед телекамерой. В воздухе витает запах бензина - тайником стал бензобак в машине с российскими номерами. В считанные часы эксперты подтвердили: это действительно гашиш, вероятнее всего, марокканского происхождения. Этим задержанием наркоконтроль в команде с пограничниками перекрыл крупный канал из Европы на территорию ЕАЭС.

Такие изъятия, как правило, сопровождаются цепочками из десятка задержаний: от курьеров и дилеров до организаторов. Примеров много. Взять тот же наркосиндикат, по которому еще идут суды. Речь о международной банде, которой мастерски управляли. А доходы от наркобизнеса отмывали на легальных производствах. Организатор - белорус с несколькими паспортами. Скрыться в Польше ему не удалось. Задержания с эффектом домино - в Литве, Польше, России. А этот газовый баллон, нашпигованный гашишем и вскрытый в Мостовском районе, привел уже к десятку уголовных дел по Европе. Наручники, в том числе, и на лидерах. Интригу белорусский наркоконтроль пока не раскрывает. Громкое заявление ожидается со дня на день.

В оперативной работе упор на поставщиков, крупных дилеров, как того требует ситуация. И на чем акцентировал внимание Глава государства в феврале на заседании Совета безопасности.

В целом же о выстроенной в Беларуси жесткой системе борьбы с наркотиками и психотропами говорили на неделе в Минске эксперты со всего мира. Наш опыт интересен. С созданием Госкомитета судебных экспертиз - указ был подписан Президентом 22 апреля ровно пять лет назад - укрепились не только кадры, обновились технологии.

Эксперты и оперативники - одна команда. От срока экспертизы зависят и задержания. И будь это так, как пять лет назад, где даже по наркотикам была очередь по полгода, добиться быстрой разработки преступных групп вряд ли удалось бы. На таком оборудовании, как есть в Беларуси сегодня, работают ведущие экспертные службы планеты.

Дел, которые не по плечу, сегодня фактически нет, говорят эксперты. Спектр экспертиз широк. Найти и доказать вину преступника или наоборот - оправдать можно по голосу, почерку, ДНК и даже запаху! Новые методы внедряются под конкретный оперативный запрос. Так появилась ядерная криминалистика - в стране строится АЭС. Речь также о собственных разработках - они стоят на страже нашего достояния - белорусских лесов. По щепкам, к примеру, можно доказать незаконную вырубку, а по останкам животного установить браконьера.

За год базу ДНК Госкомитета пополнили 90 тысяч образцов. Сегодня она - крупнейшая в СНГ. Хранит генотипы людей, неопознанных трупов, следов с мест преступлений. Заговорили образцы, которым и по 20 лет.

Передача следов с мест преступления одним кликом - тоже уже не фантастика. А примеров, когда наручники защелкивались на запястьях преступника, не успевшего спрятать награбленное или те же наркотики, взятые из тайника, десятки.

Есть в экспертной практике и случаи, когда преступников вычисляли по отпечаткам уха, по записи выстрела, а еле заметные на теле стигматы указали на реальную причину смерти. И это далеко не все, на что способна современная экспертиза.

Попасть сюда на работу может не каждый. Жесткий отбор. В команде 44 кандидата и пять докторов наук. Чем изобретательнее преступник, тем опытнее с каждой экспертизой криминалист.

Белорусскую модель организации судебно-экспертной деятельности за пять лет оценили многие страны. Внедряется в Казахстане и Кыргызстане. Заключено 12 соглашений с Россией, Арабскими Эмиратами, Израилем, Литвой, другими странами. Как говорят криминалисты, экспертиза - глубокая наука, границ для развития которой нет.