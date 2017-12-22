Белорусские полярники открыли сезон в Антарктиде

21 Декабря 2017 12:01

В начале успешной операции проинформировал начальник экспедиции Алексей Гайдашов. Груз, включая конструкции самой базы, доставлен на станцию в полном объеме, что касается личного состава, он здоров. На Белорусской антарктической станции сейчас имеются необходимые запасы топлива, продуктов питания и медикаментов. Напомним, торжественный старт экспедиции был дан 8 ноября. В этом году на ледовый континент для продолжения работ по строительству станции и проведению научных исследований, таких как состояние озоносферы, ультрафиолетовой радиации, климата и других природных параметров Антарктики, отправились 7 участников.