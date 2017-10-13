13 Октября 2017 12:10

Незаконное пересечение госграницы и бой с вооруженными группировками. Белорусские пограничники провели тактические учения на военном полигоне "Гожский". По сценарию, на участке одной из пограничных застав группа лиц нарушила границу Беларуси. Во время задержания они оказали сопротивление. В ходе специальных действий пограничники применили оружие, а также бронированные машины. Таким вооружением и техникой уже оснащены все резервные пограничные заставы.

Игорь Печень, зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси: "В органах пограничной службы проводится комплекс мероприятий, направленный на повышение боевых возможностей подразделений границы и на наращивание войскового компонента, предназначенного для охраны госграницы. Мы считаем, что все задачи выполнены, цели учения достигнуты. По результатам учений сделаны определенные выводы, в т.ч. в интересах формирования содержания подготовки на 2018 год".

Проведение тактических учений - эффективная форма подготовки военнослужащих. Подобные маневры будут проводиться и на регулярной основе, а также во взаимодействии с другими ведомствами страны.