Белорусские мини-киви и новые сорта фруктов

13 Октября 2017 15:21

Белорусские ученые-аграрии создают и внедряют новые сорта картошки, яблок и груш. Популярной новинкой Института плодоводства Академии наук стала "Просто Мария" - это новый сорт груши. Перспективное растение этого сезона - актинидия. Выходец из Юго-Восточной Азии, известный как мини-киви. Эту ягоду можно перерабатывать на кондитерских заводах. Ее главная ценность - витамин С. Ученые занимаются актинидией в рамках программы развития садоводства Беларуси.

В планах специалистов выращивание таких непривычных для Беларуси ягодных культур, как ирга, кизил и калина садовая.