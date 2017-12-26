Белорусские лыжные курорты открыли сезон

25 Декабря 2017 21:31

Все больше туристов приезжают к нам именно на новогодние праздники. Об этом говорит и рейтинг самых популярных городов СНГ на Новый год - Минск главная праздничная столица для россиян.

В Беларуси в период новогодних праздников также популярны визиты в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще и отдых на горнолыжных курортах в “Логойске” и “Силичах”.

О новом сезоне и фирменном белорусском гостеприимстве - Алексей Волков.

Трасса № 3 в "Силичах". Одна из самых сложных и крутых. Опытные лыжники и сноубордисты здесь развивают скорость до 140 километров в час.

Что нисколько не пугает четырехлетнего Ярослава - вот уже два года маленький атлет покоряет снежные вершины вместе с отцом.

И с каждым годом любителей снежного досуга становится все больше. Даже, несмотря на капризы погоды, только "Силичи" готовы в период новогодних праздников принять до пяти тысяч посетителей. Цифра весомая.

Персонал ежесекундно следит за термометром. Малейшее потепление - и на трассы выезжает целая бригада.

Чтобы даже при плюсовой температуре количество снега, да и людей на трассах, не ушло в минус, специалисты работают 24 часа в сутки. В этом нелегком деле им помогают вот такие снегоходы.

К сезону трассы готовили две недели. Проверку на прочность солнцем и профессионалами они прошли. На них, кстати, уже тренируются, возможно, будущие короли и королевы лыжного спорта - дети.

А для этих лыжников спортивные результаты - дело второе. Компания из сорока человек приехала из России, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения. Белорусские зимние курорты им порекомендовали друзья.

И если в столице снега не сыскать, то в сорока километрах от Минска - это реально. А наши горнолыжные курорты готовы компенсировать отсутствие метровых сугробов главным - комфортом: безопасные трассы, подъемники и фирменное белорусское гостеприимство никакой прогноз не испортит.