Менее месяца остается до начала нового учебного года. Подготовка к нему в самом разгаре - родители школьников "штурмуют" магазины. Найти одежду делового стиля, чтобы было модно, да еще и комфортно - задача не из легких. Тем более что белорусские дизайнеры разработали свыше 350 моделей одежды - они уже на прилавках. Стоимость школьной формы сегодня начинается от 77 рублей. Интересно, что "наряды" для мальчиков обойдутся дороже.

Как одеться с иголочки и безболезненно для кошелька - знает Юлия Токарь.

Подготовка к 1 сентября в самом разгаре. У дизайнеров, конструкторов, швей она началась еще зимой. От разработки эскизов до воплощения. Сейчас мы находимся на Солигорской швейной фабрике, точнее, в ее сердце. И здесь к новому сезону разработали около двухсот коллекций из различных силуэтов и фактурных тканей.

Английская клетка, блузка-бомбер, асимметричные жилетки. Детский деловой стиль дизайнеры представили в различных направлениях - от романтического до спортивного.

К 1-му сентября готовятся и сестры Корсак. Пока мама Татьяна ищет блузку для младшей Кати, выпускница Александра самостоятельно выбирает модный костюм.

В этом году собрать школьника обойдется минимум в 77 рублей - это цена за комплект для девочек начальной школы из жилета, жакета, блузки и юбки. Дороже всего - собрать парня-старшеклассника.

Не менее важный элемент школьного гардероба - портфель. Художник-модельер Ирина Колесникович показывает не только дизайнерские новинки - отдельно разработали коллекцию "Вышиванка", где в одной стилистике рюкзак и сумка для спортивной формы и функциональные решения для удобства подростков.

Цена за ранец начинается от 40 рублей. Приобрести все в одном месте и еще со скидкой можно будет на самой большой школьной ярмарке в Минске - 18 и 19 августа у Дворца спорта.