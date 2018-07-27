Белорусская команда выступит под 17-ым номером на конкурсе "Снайперский рубеж"

Армейские игры в полном разгаре. В Беларуси завтра стартует конкурс "Снайперский рубеж". На полигоне "Брестский" уже прошла жеребьевка - белорусская команда выступит под 17-ым номером. Соревнования включают три этапа - индивидуальный и парный зачеты, а также эстафету. Вне конкурса пройдет снайперская дуэль.

Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Беларуси: "Программа была разработана и обкатана в Казахстане. Мы определенные моменты внесли под свою местность. Мы сделали более интенсивную задачу и будем смотреть, на что он готов. Здесь снайпер будет показывать не только свой 1 выстрел, а общую подготовку к выполнению любой задачи, которая будет возникать".

Александр Полубинский, тренер команды Беларуси: "Это смешанный принцип комплектования сборной. Набирались с разных воинских частей. В ходе подготовки были отобраны только лучшие. Если сказать, что в команду прошел только 1 из 10, то уровень подготовки должны оценить".

В составе каждой команды 6 человек. Всего же на "Снайперском рубеже" представлены 18 стран и 19 сборных, вне зачета выступит ДОСААФ России.