Белкоммунмаш в эти дни отмечает 45-летие. С юбилеем предприятие поздравляет Президентский оркестр Беларуси

С юбилеем одного из флагманов отечественной промышленности поздравляет Президентский оркестр Беларуси. Партер в заводском цеху и зрительный зал на тысячу мест. Белкоммунмаш в эти дни отмечает 45-летие. Для работников предприятия сегодня сокращенный день, который завершается концертной программой. Ее Президентский оркестр готовил специально к празднику.

Белкоммунмаш сегодня единственный на просторах СНГ завод, который создавался как ремонтное предприятие. Спустя 45 лет он еще и лидер Содружества по выпуску электробусов. Здесь работает более тысячи человек. В портфеле контрактов договоры с десятками стран на поставку продукции. К тому же завод внедряет масштабный проект «Бережливое производство».

Эксклюзивно для нашей съемочной группы представили и новую модель электробуса "Витовт". Эти машины осенью появятся на улицах Минска и, кстати, будут перевозить гостей детского "Евровидения".