"Белая Русь" активизирует работу со студенческим активом главного вуза страны

10 Апреля 2018 18:05

Сегодня в БГУ прошла встреча руководства общественного объединения с лидерами студенческих сообществ. На базе факультета философии и социальных наук недавно начала работу "Лига молодого гражданина". Студенты разных факультетов БГУ встречаются с общественными деятелями, журналистами, политологами и в формате открытого разговора обсуждают актуальные вопросы, в том числе, по молодежной политике.

Александр Шатько, зампредседателя РОО "Белая Русь":

"В нашей организации под 50 % молодежи. Но мы, конечно, не ставили себе задачу конкурировать с молодежными организациями, с БРСМ. Не ставили задачу сделать молодежное крыло. Мы ставили задачу на сотрудничество. И без них это движение, это развитие, передовые технологии, экономика, межстрановые отношения - без них это просто невозможно".

"Белая Русь" выступает за участие инициативных молодых белорусов в решении общественно-важных вопросов, а также за повышение электоральной грамотности молодых людей.