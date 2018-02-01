Беларусбанк теперь в банкоматах предлагает выбрать номинал купюр

1 Февраля 2018 12:12

Аппарат покажет три варианта компоновки нужной суммы - в зависимости от того, какие деньги есть в наличии. Эта услуга заработала во всей сети банкоматов с сегодняшнего дня. Также банк расширяет количество устройств со специальным интерфейсом и речевым сопровождением для слабовидящих людей. По стране таких банкоматов уже больше двух десятков.