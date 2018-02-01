Главная>>Общество>>Беларусбанк теперь в банкоматах предлагает выбрать номинал купюр
Общество
RSS
Беларусбанк теперь в банкоматах предлагает выбрать номинал купюр
Скачать Поделиться

1 Февраля 2018 12:12

Беларусбанк теперь в банкоматах предлагает выбрать номинал купюр

Аппарат покажет три варианта компоновки нужной суммы - в зависимости от того, какие деньги есть в наличии. Эта услуга заработала во всей сети банкоматов с сегодняшнего дня. Также банк расширяет количество устройств со специальным интерфейсом и речевым сопровождением для слабовидящих людей. По стране таких банкоматов уже больше двух десятков.    

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 31.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 1 февраля Прагноз надвор'я на 1 лютага 31.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 1 февраля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =