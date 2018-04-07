Беларусь занимает 24 место в топ-50 стран с развитой трансплантологией

6 Апреля 2018 21:30

Уже провели 540 операций по пересадке печени. Причем самая первая из них состоялась ровно 10 лет назад. В честь знаковой даты сегодня в Минске состоялась международная конференция. Специалисты делились опытом. Отмечу, многие приехали, чтобы пообщаться со знаменитыми белорусскими докторами. Ведь в нашей стране сейчас проводят почти все виды трансплантаций, в том числе повторные - комплексные пересадки органов. С 2010 года печень пересаживают даже детям. Как сложнейшая процедура стала одним из брендов нашей страны, расскажет Юлия Гризунт.

В ночь с 2 на 3 апреля 2008-го прошла первая в Беларуси операция по пересадке печени. Подготовка к трансплантации длилась полтора года — это непрерывное обучение в теории и на практике, поиск команды, закупка оборудования. Готова ли была бригада к операции? Наверняка знать не мог никто. Зато теперь ответ очевиден, ведь уже 10 лет первый пациент ежегодно приезжает на плановое обследование.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей:

"Мы по крупицам закупали оборудование, мы просили у наших друзей в долг то, что невозможно было закупить в ближайшее время. И когда мы увидели, что у нас есть шанс выполнить операцию и важно не струсить, собраться с силами и рискнуть, мы пошли на этот риск".

Через двенадцать дней после первой пересадки печени та же бригада хирургов выполнила вторую. Ирина Жданова рассказывает, что из больницы позвонили, когда она уже ложилась спать. Через 2 часа пациентка была на операционном столе. Конечно, Ирина понимала, на какой риск она идет, однако операция была единственным шансом на спасение. И за эти 10 лет художница увидела, пожалуй, самые яркие краски в своей жизни.

На первых операциях присутствовали 2 десятка медиков. Сегодня в операционной их 10 — это 3 хирурга, 2 анестезиолога и медсестры. Длится трансплантация печени примерно 6 часов.

За 10 лет специалистам РНПЦ трансплантации органов и тканей удалось не только выйти на показатель до 70 операций по пересадке печени в год, а поставить такие хирургические вмешательства на поток. Другими словами - врачей и оборудования хватает, чтобы проводить сложную процедуру в любое время. Сами за себя говорят и цифры: осенью 2017 года в Беларуси выполнили 500-ю операцию по пересадке печени.

За полгода проведено еще 40 аналогичных вмешательств. В листе ожидания пока чуть более 100 пациентов.

А в 2010-м белорусские трансплантологи впервые пересадили печень ребенку. Сейчас хирургами спасено уже более полусотни детских жизней. Смело можно сказать: в Беларуси выполняются почти все виды трансплантаций, в том числе комплексные и ретрансплантации, то есть - повторные пересадки органов. Такие операции считаются одними из самых сложных в мире. Сегодня Беларусь занимает 24 место в топе 50-ти стран с развитой трансплантологией.