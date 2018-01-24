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Беларусь заинтересована в поэтапной и эффективной реализации Целей устойчивого развития, инициированных ООН
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25 Января 2018 12:17

Беларусь заинтересована в поэтапной и эффективной реализации Целей устойчивого развития, инициированных ООН

Прежде всего это борьба с неравенством, а также решение проблем, связанных с изменением климата. Об этом сегодня заявили на встрече партнерской группы при Совете по устойчивому развитию с участием национального координатора Марианны Щеткиной. Дискуссия, участие в которой приняли представители государственных структур, общественных объединений и бизнес-сообщества, а также ПРООН и ЮНИСЕФ, состоялась впервые.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "У нас предложения, которые мы формируем по направлениям. Это подсистемы - экономическая, социальная, экологическая. И будем слушать все предложения, для того чтобы выработать контур, по которому мы работаем в стране, и партнерская группа приняла в этом участие".

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской федерации предпринимательства: "Недавно принятый декрет Президента № 7 оказывает большое влияние на ситуацию устойчивого развития. Потому что речь идет о создании эффективной занятости, решении социальных вопросов, об экологии. В общем, все 17 Целей устойчивого развития нас волнуют, интересуют".

Отметим, 21 и 22 февраля столица примет у себя Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития. В его основу войдут и тезисы, утвержденные на сегодняшней встрече.  

  

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