Беларусь заинтересована в поэтапной и эффективной реализации Целей устойчивого развития, инициированных ООН

25 Января 2018 12:17

Прежде всего это борьба с неравенством, а также решение проблем, связанных с изменением климата. Об этом сегодня заявили на встрече партнерской группы при Совете по устойчивому развитию с участием национального координатора Марианны Щеткиной. Дискуссия, участие в которой приняли представители государственных структур, общественных объединений и бизнес-сообщества, а также ПРООН и ЮНИСЕФ, состоялась впервые.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "У нас предложения, которые мы формируем по направлениям. Это подсистемы - экономическая, социальная, экологическая. И будем слушать все предложения, для того чтобы выработать контур, по которому мы работаем в стране, и партнерская группа приняла в этом участие".

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской федерации предпринимательства: "Недавно принятый декрет Президента № 7 оказывает большое влияние на ситуацию устойчивого развития. Потому что речь идет о создании эффективной занятости, решении социальных вопросов, об экологии. В общем, все 17 Целей устойчивого развития нас волнуют, интересуют".

Отметим, 21 и 22 февраля столица примет у себя Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития. В его основу войдут и тезисы, утвержденные на сегодняшней встрече.