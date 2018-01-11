Беларусь - в категории безопасных стран для туристов из США

11 Января 2018 13:02

Госдеп опубликовал список стран для своих граждан с рекомендациями посетить ту или иную страну. Среди рисков, которые учитывались, - уровень преступности, угроза терактов и возможность природных катаклизмов. Беларусь попала в первую категорию с нормальными мерами предосторожности. В страны же четвертой категории входят самые опасные регионы для поездки, и американцам дают совет не посещать их.