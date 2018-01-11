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Беларусь - в категории безопасных стран для туристов из США
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11 Января 2018 13:02

Беларусь - в категории безопасных стран для туристов из США

Госдеп опубликовал список стран для своих граждан с рекомендациями посетить ту или иную страну. Среди рисков, которые учитывались, - уровень преступности, угроза терактов и возможность природных катаклизмов. Беларусь попала в первую категорию с нормальными мерами предосторожности. В страны же четвертой категории входят самые опасные регионы для поездки, и американцам дают совет не посещать их.

  

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