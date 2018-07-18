Беларусь уже который день во власти водной стихии

Знойная погода в Беларуси сменяется сильными ливнями. Уже который день страна во власти водной стихии. Многие улицы столицы подтоплены, из-за чего возникают сложности в движении транспорта. Порывистый ветер вчера вырывал с корнем деревья, сносил крыши домов. Есть пострадавшие. Досталось и регионам. В ближайшие дни, по прогнозам, характер погоды не изменится. Оранжевый уровень опасности сохранится завтра. О последствиях непогоды - Карина Пашкова.

Разрушенные дома, поваленные деревья - такой след оставила стихия, которая прошла по стране вчера. Молодые парень и девушка получили травмы в результате того, что обрушился временный каркасный павильон на улице Кальварийской в Минске. Пострадавших доставили в больницу. Отметим, порывы ветра были такой силы, что с корнем вырывали деревья, 16 автомобилей оказались повреждены.

Под воду ушла Революционная и Комсомольская. Пользователи соцсетей писали и про микрорайон Сухарево. Непросто оказалось жителям города добраться до дома, 5 троллейбусных и 8 автобусных маршрутов остановились примерно на час в связи с непогодой.

Погода внесла коррективы в планы водителей. Видимость на дорогах значительно ухудшилась. Водители не просто вынуждены были снижать скорость, но и останавливались на обочинах.

Специалисты отмечают, вчера только в Минске за несколько часов выпало 15 мм осадков. Не лишним будет сказать, что среднемесячная норма - около 90 мм. А порывы ветра достигали 22 м/с. И в результате жильцы 24 домов буквально остались без крыши над головой. А более 260 населенных пунктов лишились электричества.

Однако к непогоде были готовы и МЧС, и коммунальные службы. Воду с затопленных улиц начали откачивать, не дожидаясь окончания дождя. Синоптики говорят, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится. На завтра вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Сообщается также, что в некоторых районах возможен град, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В Гродно за день выпало больше декадной нормы осадков. Подтопленными оказались магистрали и дворы.

Почти половина месячной нормы осадков выпала также в Славгороде, Костюковичах и Кличеве.