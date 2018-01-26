Беларусь сегодня отмечает День науки

28 Января 2018 09:03

Праздник был учрежден в 1993 году. В нашей стране 25 000 ученых. С профессиональным праздником деятелей науки, работников НИИ и вузов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В современном динамичном мире наука является основой построения сильного и процветающего государства. Достижения белорусских ученых - предмет гордости нашей страны. Благодаря вашим исследованиям и разработкам создаются новые производства и целые отрасли национальной экономики, появляются уникальные медицинские технологии, решаются вопросы продовольственной безопасности", - говорится в поздравлении.

Инновациям и разработкам у нас уделяется особое внимание, о чем Президент говорил в декабре 2017. Тогда же утвердили проект развития до 2040 года. Алексей Волков - о роли науки в нашей стране.

В Беларуси День науки отмечают с 1993 года в последнее воскресенья января. И все же для адептов инноваций важное нумерологическое значение имеет число "2017". Год науки заложил космодром - а покорение технологических просторов - дело ближайших десятилетий. О чем говорится и в программе развития до 2040 года. Эта сфера сегодня - экономический и социальный остроконечник - от понятия "IT-страна" до медицины XXI века.

С идеями о цифровой Беларуси знаком и Юрий Линник. Молодой доктор и ученый последние семь лет борется за жизни маленьких пациентов - выполнил сотню операций на сердце. Ни одна не прошла без подготовки.

Кстати, Юрия, как и других ученых, в преддверии Дня науки пригласили на экскурсию во Дворец Независимости в знак признания и уважения.

Во Дворце Независимости экскурсии проходят постоянно. И все же многие врачи и ученые - в группе их 80 - впервые смогли познакомиться с одним из главных символов Беларуси поближе.

Десятки фотографий и эмоций. Здесь проходили переговоры "нормандской четверки". А это - знакомый всем по телекартинке Каминный зал, где Президент принимает высоких гостей - до 200 в год. А также Красный и Белый залы - все это дело рук белорусских мастеров.

На государственном уровне оценивается и работа ученых. Им дали карт-бланш и мощную поддержку - Беларусь ориентируется на IT и научный сектор. Пока многие страны ищут лекарство от "голландской болезни", т. е. нефтяной зависимости, Беларусь предлагает иную модель - симбиоз научных разработок и массового производства. И претворить ее в жизнь - задача белорусских ученых, с которой они наверняка справятся.