Беларусь сегодня будет во власти непогоды. Синоптики передали оранжевый уровень опасности

Беларусь сегодня будет вновь во власти непогоды. Синоптики передали оранжевый уровень опасности. В большинстве районов дожди, грозы, а по востоку ливни и град. Усилится ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. При этом будет тепло - до 27 градусов. Отметим, погода испытывает белорусов на прочность практически неделю.

Накануне сильные дожди прошли по всей стране, а в Гомеле выпала половина месячной нормы осадков. Подтоплены некоторые улицы города. Из-за этого возникли проблемы с движением транспорта. Дождливый характер погоды сохранится и в понедельник.