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Беларусь присоединилась к всемирному марафону "30 дней на велосипеде"
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7 Апреля 2018 15:38

Беларусь присоединилась к всемирному марафону "30 дней на велосипеде"

Наша страна занимает второе место по количеству зарегистрированных участников - их свыше 1000. Причем это преимущественно велолюбители из Минска. Первый день акции они отметили большим велопутешествием по главному проспекту столицы. Так, по мнению организаторов, о веломарафоне узнает как можно больше людей.

Наиболее активные участники флешмоба смогут поучаствовать в конкурсах на лучшее семейное фото и изображение велопутешествия в специальном мобильном приложении. Наличие карточки участника дает скидку на посещение специальных веловыставок.

  

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