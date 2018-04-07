Беларусь присоединилась к всемирному марафону "30 дней на велосипеде"

7 Апреля 2018 15:38

Наша страна занимает второе место по количеству зарегистрированных участников - их свыше 1000. Причем это преимущественно велолюбители из Минска. Первый день акции они отметили большим велопутешествием по главному проспекту столицы. Так, по мнению организаторов, о веломарафоне узнает как можно больше людей.

Наиболее активные участники флешмоба смогут поучаствовать в конкурсах на лучшее семейное фото и изображение велопутешествия в специальном мобильном приложении. Наличие карточки участника дает скидку на посещение специальных веловыставок.