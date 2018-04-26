Беларусь примет участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в ЮАР

26 Апреля 2018 12:09

Представители Генпрокуратуры Беларуси примут участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в ЮАР. Об этом сегодня заявил генпрокурор страны Александр Конюк на встрече с президентом Международной ассоциации прокуроров Герхардом Ярошем. Не исключено, что в следующем году региональная конференция прокуроров пройдет в Беларуси.

Международная ассоциация прокуроров объединяет представителей прокурорского корпуса из 170 стран мира.