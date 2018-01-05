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Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии
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8 Января 2018 09:10

Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии

Распоряжения о финансировании подписал Глава государства. Более 300 ребят из КНР и 150-ти из Сирии летом отдохнут в санаториях "Зубренок" и "Ждановичи". Также в программу включены экскурсии по Нарочанскому краю, замкам Беларуси и главным достопримечательностям. Это позволит укрепить гуманитарную инициативу и показать особые дружественные отношения.

  

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