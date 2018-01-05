Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии

8 Января 2018 09:10

Распоряжения о финансировании подписал Глава государства. Более 300 ребят из КНР и 150-ти из Сирии летом отдохнут в санаториях "Зубренок" и "Ждановичи". Также в программу включены экскурсии по Нарочанскому краю, замкам Беларуси и главным достопримечательностям. Это позволит укрепить гуманитарную инициативу и показать особые дружественные отношения.