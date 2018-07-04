Под хмурым, но мирным небом. Беларусь отметила главный государственный праздник - День Независимости. Торжества прошли по всей стране.

По традиции в Минске прошел масштабный парад, в котором участвовали более 4 тысяч военных и 250 единиц боевой техники. Главнокомандующий, Президент Александр Лукашенко во время своего обращения говорил о том, что важно для каждого - благодарности ветеранам и радости мирной жизни. Официальный Минск неизменно выступает за дипломатичное разрешение самых сложных конфликтов. Всеми силами Беларусь продвигает важную инициативу масштабного международного диалога по безопасности, чтобы жестокие уроки истории не повторялись.

В этом году в парадном шествии рядом с белорусами были не только военные из России, но и впервые из Китая. Самой зрелищной частью стала демонстрация военной техники. Многие разработки представили впервые - например, белорусский "Шершень" на платформе отечественного "Волата", противотанковый робот "Богомол". Высший пилотаж показал в небе белорусский воздушный эшелон.

Традиционная выправка и слаженность во время плац-парада от сводной роты почетного караула. Новые высокотехничные фигуры и синхронные движения выполняли 115 человек. А красочным завершением парада стало представление "Мой родны кут", символизирующее единство всех регионов Беларуси - от столицы до малых уголков страны.